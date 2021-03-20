Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı
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Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

20.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:02
Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Macar rakibi Erik Torbayı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı.

Finale kalarak olimpiyat kotası alan milli sporcu, altın madalya karşılaşmasında Alman Etienne Kinsinger'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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