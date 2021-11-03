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Milli güreşçi Kerem Kamal'dan bronz madalya

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli güreşçi Kerem Kamal'dan bronz madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal bronz madalya kazandı.

Belgrad'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mindere çıkan Kerem Kamal üçüncü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kamal, Ukraynalı rakibi Igor Kurockhin'i 6-5 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya Türkiye'nin grekoromen stilde 1 gümüş, 2 bronz ile üçüncü madalyası oldu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kadir Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kadir Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

 Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.

Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.

 Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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