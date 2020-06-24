Milli güreşçi Kayaalp, Bakanlık müşaviri oldu MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı spor müşavirliğine atandı.

MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı spor müşavirliğine atandı. Ayrıca, 6 üniversiteye de rektör ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp atandı.Kararnamede rektör atamaları da yer aldı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turgut Özkan atandı.

Kaynak: DHA