Milli güreşçi kabri başında anıldı
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Milli güreşçi kabri başında anıldı

Milli güreşçi kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli Güreşçi Vehbi Akdağ, ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

Milli Güreşçi Vehbi Akdağ, ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli Köyünde düzenlenen anma törenine il protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Şampiyon güreşçinin mezarı başında İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua edildi. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, milli güreşçiyi rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Akdağ ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

75 kez milli maça çıktı

Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünden 1949 yılında dünyaya gelen Vehbi Akdağ, 16 yaşında güreşe başladı. 1970 yılında milli takıma alınan Akdağ, 1971'de Avrupa üçüncüsü, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ikinci olarak Türkiye'nin tek madalyasını alıp tarihe geçti. Türkiye'nin o yıl olimpiyatlarda tek madalyasını alarak yıllarca adından söz ettiren Vehbi Akdağ, 75 kez milli maça çıktı. Akdağ, kanser tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. - TOKAT

Milli güreşçi kabri başında anıldı
Milli güreşçi kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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