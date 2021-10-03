Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Fazlı Eryılmaz, serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Fazlı Eryılmaz, serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada Fazlı Eryılmaz, üçüncülük maçında Belaruslu rakibi Azamat Nurykau ile karşılaştı.
Fazlı Eryılmaz, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri