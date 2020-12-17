Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
17.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:34
Serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, Dünya Kupası'nda Belarusu rakibi Azamat Nurykauk'u yenerek bronz madalya kazandı.
Serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, Dünya Kupası'nda Belarusu rakibi Azamat Nurykauk'u yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 74 kiloda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, bronz madalya maçında Belarus'tan Nurykauk'la karşılaştı.
Rakibini 7-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki