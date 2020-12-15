Milli güreşçi Evin Demirhan dünya beşincisi oldu
15.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:25
Kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Bulgar rakibi Selishka'ya yenilerek beşincilik elde etti.
Kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Bulgar rakibi Selishka'ya yenilerek beşincilik elde etti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan, bronz madalya maçında Bulgar rakibi Miglena Georgieva Selishka'yla karşılaştı.
Rakibine 13-2 yenilen milli güreşçi, dünya beşincisi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu