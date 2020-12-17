Milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti
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Milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti

17.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:18
Milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti

Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Gadzhimurad Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.

Serbest stil 92 kiloda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Azerbaycan'dan Gadzhimurad Magomedsaidov'u yenerek bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Erhan Yaylacı, bronz madalya maçında Magomedsaidov'la karşılaştı.

Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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