Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya

Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Kadınlar 72 kiloda yarışan milli güreşçi Buse Tosun, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 72 kiloda yarışan milli güreşçi Buse Tosun, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Buse Tosun Rus rakibi Zakharchenko'yu 4-0, Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova'yı 5-1 mağlup etti. Finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşan Buse, rakibine 5-4 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Öte yandan 59 kiloda yarışan Elif Yanık, üçüncülük maçında Kazak rakibi Diana'ya mağlup oldu ve şampiyonada 4'üncü oldu. 55 kiloda yarışan Esra Pul ise turnuvayı 5'inci sırada bitirdi.

Organizasyon, 13 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Fatma Turgut Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 01:08:41. #1.13#

title