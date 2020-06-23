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Milli güreşçi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı

Münih Olimpiyatları'nda ikinci olarak tarihe ismini yazdıran milli güreşçi Vehbi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Milli güreşçi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı
23.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:39

Münih Olimpiyatları'nda ikinci olarak tarihe ismini yazdıran milli güreşçi Vehbi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki tek madalyasını alan 71 yaşındaki milli güreşçi Vehbi Akdağ'ın, gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Milli güreşçinin cenazesi baba ocağı Ormanbeyli köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakiben kılınan Ormanmeyli ilkokulu bahçesinde cenaze namazına güreşçilerin yanı sıra kent protokolü katıldı. Sosyal mesafe kuralları dikkat edilerek İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, tarafından kılınan cenaze namazı sonrasında Akdağ'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. Akdağ'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi traktör römorkunda mezarlığa götürüldü.

Hastalığında beklediği ilgiyi göremedi

Milli güreşçinin kardeşi Kamil Akdağ, ağabeyinin hasta yatağında beklediği ilgi göremediğinden yakındı. Olimpiyatlarda derece alan sporcuların kolay yetişmediğini dile getiren Akdağ, "Ağabeyim hastanede yatarken güreşçi camiası dışında beklediği ilgiyi göremedi. Böyle bir Vehbi Akdağ bir daha gelir mi? Gelmez. Gelmeyeceğine göre üzüntümüzü ömür boyu yaşayacağız" dedi.

75 kez milli maça çıktı

Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünden 1949 yılında dünyaya gelen Vehbi Akdağ, 16 yaşında güreşe başladı. 1970 yılında milli takıma alınan Akdağ, 1971'de Avrupa üçüncüsü, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ikinci olarak Türkiye'nin tek madalyasını alıp tarihe geçti. 75 kez milli maça çıkan Akdağ, 1974 yılı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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