Milli golfçü Deniz Sapmaz, 32. Macaristan Junior Open'da ikinci sırayı aldı

Ataşehir Golf Kulübünün milli sporcusu Deniz Sapmaz, 32. Macaristan Junior Open'da ikinci oldu.

Ataşehir Golf Kulübünün milli sporcusu Deniz Sapmaz, 32. Macaristan Junior Open'da ikinci oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zalacsany şehrindeki Zala Springs Golf Resort düzenlenen organizasyona, 13 ülkeden 112 sporcu katıldı.

12-14 yaş junior kızlar B kategorisinde mücadele eden Deniz Sapmaz, 54 delik üzerinden oynanan müsabakalar sonunda kendi kategorisinde şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür