Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kurdaş, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Kurdaş, "Felaketlerle savaşlarla ve patlamalarla geçen bir seneydi fakat Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması Milli Gazetenin de 50 yıllık bir gündemidir. Ben de açılışa zaten büyük bir şerefle katılmıştım. Bu milletin kanayan bir yarasıydı Ayasofya'nın müze olarak devam ediyor olması. Ayasofya'nın ibadete açılması sadece bu senenin değil, nereden bakarsanız bakın yaklaşık 70 yılın olayıdır diyebilirim. Bu bakımdan bu fotoğrafı tercih ediyorum." dedi.

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy veren Kurdaş, "Bu fotoğrafı tercih etmemin nedeni de imkansızlıklar içerisinde hayal gücünün ve bir özlemin çocuklara neyi yaptırabileceğini, engelleri ve imkansızlıkları nasıl aşabildiklerini göstermesidir. Aynı zamanda bölgemizin de ihtiyacını göstermesi bakımından da önemli, bu sebeple bu fotoğrafı seçtim." ifadesini kullandı.

Kurdaş, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Muhammed bebeğin mutluluğunu gösteren fotoğraf karşısında insanın nutkunun tutulduğunu belirten Kurdaş, gazete fotoğrafçılığını sadece objektifin başarısı olarak değil, konu olarak da ele aldığına vurgu yaptı.

Söz konusu fotoğrafın Suriye'nin son 10 yılını özetlediğini dile getiren Kurdaş, "Çocukların bu şartlarda bile yüzünün gülebildiğini görüyor olabilmek bir bakıma umudu da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan