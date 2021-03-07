Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı
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Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı

07.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:13

Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı Milli Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı" Milli...

Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı:

"Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, VATAN-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile bugüne kadar yapılmış en uzak menzil atışının başarı ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca konuya ilişkin tatbikat görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, "VATAN-2021 Tatbikatı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. Atış, 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi" ifadelerine verildi.

Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı
Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı
Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı
Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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