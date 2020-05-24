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Milli futbolcular, basketbolcular ve voleybolculardan Ramazan Bayramı mesajı

Milli futbolcular, basketbolcular ve voleybolcular Ramazan Bayramı dolayısıyla duygularını videolu mesajla paylaştı.

24.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:21

Milli futbolcular, basketbolcular ve voleybolcular Ramazan Bayramı dolayısıyla duygularını videolu mesajla paylaştı.

AA muhabirinin derlediği video mesajlarda, sporcular Türkiye'nin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder mesajında, "Herkese merhaba. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Daha güzel günler için hepimiz evlerimizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Roma'da forma giyen bir başka milli futbolcu Mert Çetin ise bayram mesajında, "Herkese merhaba. Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım." dedi.

Gençlerbirliğili futbolcu Berat Ayberk Özdemir "Herkese merhaba. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Evde kalın, sağlıkla kalın."

Voleybolculardan mesajlar

Milli voleybolcular da Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.

VakıfBank'ta forma giyen milli voleybolcu Cansu Özbay: "Herkese merhaba. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Daha güzel ve sağlıklı günler için hepimiz evdeyiz."

Galatasaraylı voleybolcu Doğukan Ulu: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Evde kal, hareketsiz kalma"

Milli voleybolcu Ece Hocaoğlu: "Dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle bir süredir evlerimizdeyiz. Bu bayramı sevdiklerimizden uzakta evlerimizde geçireceğiz. Bu bayramın da tadı böyle olsun. Sevdiklerimize kavuşacağımız, sımsıkı sarılabileceğimiz nice bayramlara. Herkese iyi bayramlar."

Basketbolculardan mesajlar

Milli basketbolcular da Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajları yayımladılar.

Anadolu Efesli oyuncu Sertaç Şanlı: "Tüm dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bir süredir tüm sevdiklerimizden ayrıyız. Bu bayramı da onlardan uzak geçireceğiz. En kısa sürede sevdiklerimize kavuşmak dileğiyle. Herkese iyi bayramlar."

Anadolu Efesli oyuncu Tolga Geçim: "Tüm islam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bir sonraki bayramları beraber kutlamak için, lütfen bu bayramda beraber evde kalalım."

Gaziantep Basketbol'da oynayan Can Uğur Öğüt: "Herkesin şeker tadında bir bayram geçirmesini diliyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Lütfen sağlığınız için bu bayram da evlerimizde kalalım."

Milli futbolcular, basketbolcular ve voleybolculardan Ramazan Bayramı mesajı

Kaynak: AA

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