Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Filistin'e destek paylaşımı
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Filistin'e destek paylaşımı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan Filistin'e destek paylaşımı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek verdi.

"Acımasız saldırıları durdurun. Filistin'in yanında yer almak insanlığın yanında yer almaktır." ifadesini kullanan milli futbolu, bunun bir din değil insanlık konusu olduğunu belirtti.

Yusuf Yazıcı, paylaşımında "#PalestininanLivesMatter" (Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir) etiketine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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