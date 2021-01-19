Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan "Abdülkadir Ömür" paylaşımı Açıklaması
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan "Abdülkadir Ömür" paylaşımı Açıklaması

19.01.2021 21:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:54
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından, Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor'da birlikte oynadığı dönemde çekilen bir fotoğrafla "Sen çok güçlüsün kardeşim. Hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin. Bekliyorum, bekliyoruz..." paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının 26. dakikasında, rakip takım futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak sedye ile sahadan çıkarılan Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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