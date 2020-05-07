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Milli futbolcu Tarkan Serbest, kimsesiz çocuklara umut olmak istiyor

Milli futbolcu Tarkan Serbest, kimsesiz çocuklara umut olmak istiyor
07.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:24

Kasımpaşa'da forma giyen milli futbolcu Tarkan Serbest, kurduğu yardım organizasyonuyla kimsesiz çocuklara umut olmak istiyor.

Kasımpaşa'da forma giyen milli futbolcu Tarkan Serbest, kurduğu yardım organizasyonuyla kimsesiz çocuklara umut olmak istiyor.

Avusturya'da doğan ve bu ülkede futbolculuk kariyerine başlayan Tarkan Serbest, 26 yaşına girdiği 2 Mayıs'ta kurduğu Serbest Youth Organization (Serbest Gençlik Organizasyonu) ile yardıma muhtaç çocukların geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.

Kendi hikayesinden yola çıkarak çocukların ve gençlerin yaşamını kolaylaştıracak bir yardım organizasyonu kurduğunu belirten Tarkan, "Hayatımda istediğim en önemli şeyi yaptım. Avusturya'da hep çocuklar için yapılan projelere yardım ederdim. Kimsesiz çocukların kaldığı yurtlara gider, onlarla konuşurdum. Çocuklara forma dağıtırdım. Bu küçük hediyeler aslında çocuklar için büyük bir şey. Sonra yavaş yavaş böyle projeleri destekledim. Bu organizasyon, çocuklar için. İlk önce Viyana'daki çocuklara projeler üreteceğiz. Daha sonra Türkiye ve ardından Afrika'da projeler yapacağız. Bir avro yardım yapmak bile çok değerli. Büyük projeler yapmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Serbest Youth Organization ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptıktan sonra birçok meslektaşından ve arkadaşından mesaj aldığını aktaran milli futbolcu, "Bu projeye katkı sağlayacak arkadaşlarım olacak. Hepsi benimle beraber. Yardım etmek istediklerini söyleyen çok arkadaşım oldu. İnternet sayfasını da düzenledikten sonra projelere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Kramponumun altını yapışkan ile doldurdum"

Kariyerinde bugünlere gelebilmek için çok mücadele ettiğini vurgulayan Tarkan Serbest, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2005'te kramponlarımın altı yırtıldı. Babama yük olmasın diye söylemedim. Kramponumun altını yapışkan ile doldurdum. Masa gibi bir şeyin altına koydum. Babam içeriye geldi, ayakkabıyı gördü ve gözleri doldu. Ertesi gün uyandığımda yeni kramponlar gördüm. Şu an Allah'a şükür iyi durumdayım. Ben şimdi bir şeyleri geri vermek istiyorum."

Geçen sene evsizlere yardım malzemesi dağıttığını ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Çok sevindiler. Bu sene de bir şey yapacağım. Geçen sene Avusturya'da 100. lig maçımı oynadım. Bunun için evsizlere 100'er yardım malzemesi dağıttım. Evden tesise giderken, dışarıda karton toplayan çocukları görüyorum. Ara sıra onlarla konuşuyorum, onlara yardım ediyorum. İnsanlar gözlerini açsın. Allah, her şeyi görüyor. Türkiye'deki çocuklara da yardım etmek istiyorum. Yardım yapmasam kendimi iyi hissetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Avusturya'da en büyük proje seçildik"

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan görme engelli bir kız ve ailesi için 2-3 sene önce düzenledikleri yardım kampanyasının en büyük proje seçildiğini kaydeden Tarkan Serbest, şunları söyledi:

"Tamara, 12-13 yaşlarında bir kız. Annesi görme engelli. Tamara da yüzde 60 görme engelli. Babası, kızına ve eşine baktığı için çalışamıyordu. Tamara, daha sonra tamamen kör oldu. Bu aile ile buluştum. Tamara'nın okula gidebilmesi için bilgisayar alınması gerekiyordu. Bir kampanya yaptık ve 1 hafta içinde 30 bin avro topladık. Avusturya'da en büyük proje seçildik. Babası sevinçten ağladı. Ben de çok duygulandım."

"Çocuklar için yurtlar arası turnuva yapacağız"

Tarkan Serbest, bu sene yurtlarda kalan çocuklar için futbol turnuvası düzenlemek istediğini dile getirdi.

İki sene önce Avusturya'da yurtlarda barınan çocuklar için organizasyon yaptıklarını anlatan Tarkan, "Çocuklarla top oynadık, onlara hediyeler dağıttık. Geçen sene ise bir saha kiraladım. Onlarla 1 saat futbol oynadım, hediyeler dağıttım. Bu sene Noel döneminde futbol turnuvası düzenlemek istiyorum. Viyana'da 3 saha kiralamak istiyorum. Çocuklar için yurtlar arası turnuva yapacağız. Ödüller dağıtacağım. Bunu kesinlikle yapacağım. Bizim geleceğimiz çocuklar, onlara bakmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

Milli futbolcu Tarkan Serbest, kimsesiz çocuklara umut olmak istiyor

Kaynak: AA

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