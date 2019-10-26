Milli futbolcu "takım ruhuyla" yeniden ayağa kalktı

26.10.2019 11:45

Van'da, 8 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2,5 gün kaldığı enkazın altından kurtarıldıktan sonra sol ayağı diz kısmından kesilen Okan Şahiner, seçildiği Ampute Milli Futbol Takımı'ndaki arkadaşlarının desteğiyle acısını bastırdı.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'deki depreme 18 yaşındayken dört arkadaşıyla gittiği kafede yakalanan Şahiner, 2,5 gün kaldığı enkaz altından çıkarıldıktan sonra uzun bir tedavi süreci geçirdi.

Sol ayağı kangren olması nedeniyle diz kısmından kesilen Şahiner, böbrekleri ağır hasar gördüğü için bir süre diyaliz tedavisi aldı.

Tedavi sürecinde futbol sevgisinden haberdar olan doktorlarının yönlendirmesiyle yedi yıl önce ampute futbolla tanışan Şahiner, azimli ve özverili çalışmasıyla bir yıl önce de Ampute Milli Futbol Takımı'na seçildi.

Bugün 26 yaşında olan Şahiner, takım arkadaşlarını verdiği destekle acısını unutuyor.

"Kardeşlerimle çok mutluyum"

Milli futbolcu Okan Şahiner, AA muhabirine, depremin ardından zor günler geçirdiğini söyledi.

Ailesinin desteğiyle hayata hiç küsmediğini aktaran genç sporcu, annesinin inancını kaybetmemesi konusunda sürekli destek olduğunu dile getirdi.

Futbolla yeniden ayağa kalktığını vurgulayan Şahiner, şöyle konuştu:

"Ampute futbol çok iyi oldu, beni evden çıkardı. Benim gibi arkadaşlarla futbol oynamak çok güzel. Futbola ampute olan kardeşlerimle devam ettiğim için çok mutluyum. Her gün maç olsun istiyorum. Başıma gelen acı olay sonrası başladığım futbolla Türkiye'nin tüm illerine gittim, çok şeyler öğrendim. Arkadaşlarımla burada birbirimizi tamamlıyoruz. Hepimizin hikayesi farklı olsa da aynı kaderi paylaşıyoruz. Böyle olunca birbirimize kenetleniyoruz. Ampute takımındaki bütün arkadaşlarım tam bir futbol aşığı. Birbirimizi cesaretlendiriyor, güven veriyoruz. Sahada top koşturduğumuz da durumumuzu unutuyor, bütün yüreğimizle oynuyoruz. Sahada ve arkadaşlarımın desteğiyle dertlerimizi unutuyoruz."

Şahiner, ampute olan kişilere yönelik 20'ye yakın spor branşı olduğu, ilgilenilebilecek bir spor dalıyla hayatlarına kaldıkları yerden mutlu şekilde devam edebileceklerini dile getirdi.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise bir yıldır milli takımda koşan Okan Şahiner'in iyi bir oyuncu olduğunu, takımının başarısı için ter döktüğünü ifade etti.

Kaynak: AA