Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın EURO 2020'de başarılı olacaklarına inancı tam Açıklaması
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Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın EURO 2020'de başarılı olacaklarına inancı tam Açıklaması

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın EURO 2020'de başarılı olacaklarına inancı tam Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) zorlu bir grupta bulunduklarını ancak kendilerine güvendiklerini söyledi.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) zorlu bir grupta bulunduklarını ancak kendilerine güvendiklerini söyledi.

A Grubu'nda Galler, İsviçre ve İtalya ile mücadele edecek ay-yıldızlıların EURO 2020 öncesi aday kadrosunda bulunan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Twitter'daki "Milli Takımlar" hesabında yayımlanan röportajında, "Çok zorlu bir grubumuz var ama biz her şeyin üstesinden geliriz. Biz Türkiye'yiz. Bundan önce üstesinden geldik, bundan sonra da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ağabeylerime ve kendime güveniyorum. İnşallah bu gruptan çıkıp, finale de yükselebiliriz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, gruptaki iki maçı Azerbaycan'da oynayacak olmalarına ilişkin ise "Azerbaycan ile aynı ülke vatandaşı gibiyiz. Orada olmak bizim için bir mutluluk. Ayrıca bizim için bir öz güven. İnşallah güzel geçer." açıklamasını yaptı.

Milli takımda bulunmanın kendisi için bir hayal olduğunu kaydeden Rıdvan Yılmaz, "Alt yaş grubunda 40-50 kez maça çıkmıştım. 'Neden olmasın?' diye hayal kuruyordum. Bu hayali gerçekleştirdim. EURO 2020 öncesi eleme olacak ve gruptan 4 kişi ayrılacak. Avrupa Şampiyonası kafilesinde olmanın hayalini kuruyorum. Onu gerçekleştirmek istiyorum. Avrupa'ya transfer olma hayalim de var. İnşallah hayallerimi gerçekleştirebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyeri açısından güzel bir seneyi geride bıraktığını ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, "Genç yaşımda çok tecrübe edindiğim bir sene oldu. Hem şampiyonluklarım, hem maçlarım, hem de A Milli Takım'a seçilmem bana büyük öz güven sağladı. Burada olmaktan ve Beşiktaş'ta oynamaktan mutluyum. Takımıma gol olarak da katkı sağlamam beni çok mutlu etti. Hayallerimin çoğunu bu sene gerçekleştirdim." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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