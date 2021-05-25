Milli futbolcu Okay Yokuşlu'dan EURO 2020 değerlendirmesi Açıklaması
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Milli futbolcu Okay Yokuşlu'dan EURO 2020 değerlendirmesi Açıklaması

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'dan EURO 2020 değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Okay Yokuşlu, Antalya'ya geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Okay Yokuşlu, Antalya'ya geldi.

Son olarak İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu, gece Antalya Havalimanı'na ulaştı.

İngiltere'de geçirdiği yarım sezonun, takımı küme düşse de kendisi için çok verimli geçtiğini belirten Okay, "Güzel bir serüven oldu benim için. Takım küme düşerek bitirdi ama ben geldiğim zaman da takım zor durumdaydı. Yapılan transferlerle bir ivme yakaladık, umudumuz oldu ama ne yazık ki bunu başaramadık. Sonuç olarak kendi açımdan baktığım zaman benim için çok verimli geçen bir ikinci devre oldu. Çok şükür sezonu da sağ salim bitirdik. Şimdi tamamen çok uzun zamandır beklediğimiz Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nı sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizen Okay, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi virüsten dolayı ertelendi ve bu özlem daha da arttı. Ben de bir an önce kampa katılıp o havaya girmek istiyorum. Çok önemli bir turnuva hem bireysel hem de ülkemiz adına. Güvenimiz tam, bu yolun sonuna kadar gidebileceğimize ben de inanıyorum. Tabii ki maçlar sahaya çıkmadan kazanılmıyor ve bu seviyede hiç kolay maç yok. Öncelikli hedefimiz olan gruptan çıkmak. Turnuvanın her şeye açık olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası grup elemelerinde ilk iki maçta nasıl sürpriz sonuçlar aldıysak, üçüncü maçta verdiğimiz sürpriz sonuç da bize bir uyarı niteliğinde oldu. Bu yüzden her maça tek tek konsantre olmalıyız. Yolumuza emin adımlarla devam etmeliyiz."

Okay Yokuşlu, "Kariyerine İngiltere'de mi devam edeceksin? İspanya'ya mı döneceksin?" sorusunu ise "Onu şu an ben de bilmiyorum. Benim için verimli geçen bir sezondu. Bununla ilgili bir düşüncem yok. Şu an kulüp takımı olarak hiçbir şey düşünmüyorum, tamamen burayı düşünüyorum. Transfer konusunda menajerim Batur Altıparmak ilgilenecektir." şeklinde yanıtladı.

TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu'nun karşı karşıya gelecek olması hakkında da milli futbolcu, "Açıkçası finale iki İzmir takımının kalmasından çok mutluyum. Altınordu'nun Türk futboluna yaptığı katkılar da çok fazla. Altay köklü kulüplerden benim de altyapısında yetiştiğim kulüp. İki İzmir takımının Süper Lig'de mücadele edecek olmasından mutluyum. Tabii ki gönlüm biraz da olsa Altay'dan yana. Umarım hak edenin kazandığı bir final olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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