Milli futbolcu Merih Demiral: "İtalyan milli takımını analiz ediyoruz"
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Milli futbolcu Merih Demiral: "İtalyan milli takımını analiz ediyoruz"

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Spor

Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için bulunduğu Antalya kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için bulunduğu Antalya kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (2)

Milli futbolcu Merih Demiral: 'İtalyan milli takımını analiz ediyoruz'
Milli futbolcu Merih Demiral: 'İtalyan milli takımını analiz ediyoruz'
Milli futbolcu Merih Demiral: 'İtalyan milli takımını analiz ediyoruz'
Milli futbolcu Merih Demiral: 'İtalyan milli takımını analiz ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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