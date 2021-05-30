Milli futbolcu Merih Demiral: "İtalyan milli takımını analiz ediyoruz"
Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için bulunduğu Antalya kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için bulunduğu Antalya kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ