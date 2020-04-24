Milli futbolcu Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek
Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.
24.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:50
Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA