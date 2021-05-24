Milli futbolcu Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'a veda etti

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kenan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hoşça kal deme vakti. Yolum başka yerde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Takımı 1. Lig'e yükselterek ayrılamadığı için üzgün olduğunu belirten 27 yaşındaki milli oyuncu, "Tüm taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.

Kenan Karaman, ligi 5. sırada tamamlayan Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon 29 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya