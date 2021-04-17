Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı iddiası

Milan'dan ayrılması gündemde olan Hakan Çalhanoğlu'nun Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olacağı iddiası gündeme gelmişti. İtalyan basınından Football Italia'nın La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcu PSG ile anlaşmaya vardı.

İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için bir transfer iddiası daha ortaya atılmış, 27 yaşındaki futbolcunun Paris Saint Germain'e transfer olacağı iddia edilmişti.

PSG'YE KATILMA İHTİMALİ YÜKSEK

İtalyan basınından Football Italia'nın La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı haber göre, Çalhanoğlu, Avrupa devi kulübün radarına girdi. Haberde milli yıldızın Milan ile yeni mukavele imzalamaya uzak olduğu ve sezon sonu Paris Saint Germain'e katılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.