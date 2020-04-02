Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: "Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım"
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Fransa, Güncel

Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: "Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım"

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yetkililerin uyarılarının dışına çıkılmaması gerektiğini, bu zorlu sürecin birlik ve beraberlik sayesinde atlatılabileceğini söyledi.

02.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:30
Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: 'Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım'

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yetkililerin uyarılarının dışına çıkılmaması gerektiğini, bu zorlu sürecin birlik ve beraberlik sayesinde atlatılabileceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Fransa'da etkisini artırmasının ardından Türkiye'ye dönen genç futbolcu, Fransa'da yaşadıkları ve evinde kaldığı dönemdeki antrenmanlarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Koronavirüs salgınında fedakarca çalışan sağlık personeline duyduğu minneti dile getiren Ertuğrul Ersoy, "Bu dönemde varını yoğunu veren, kendi canlarından ve ailelerinden fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Benim de ailemde yengem sağlık personeli. Ona ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bütün kalbim, gönlüm, vicdanım ve aklımla devletimin yanındayım." diyen Ertuğrul, "Bu işi bilen kişilerin verdiği mesajları dinlemek, uyarılarını dikkate almak çok önemli. Sağduyulu bir vatandaş olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Ülkemizin güzel insanlarına da bunu önerebilirim. Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım. Biz birlikte güzeliz ve bu buhranlı dönemi hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde, geldikten sonra 14 gün karantinada kaldık"

Ertuğrul Ersoy, Fransa'dan Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinada kaldığını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Fransa'da salgının etkisinin artmasından sonra Türkiye'ye döndüğünü anlatan 22 yaşındaki milli stoper, "Fransa'da durum tehlikeli hale gelmeye başladığı andan itibaren bize 5 gün izin verdiler. Kendi evimizde izole halde kaldık. Bana 5 gün yetecek erzağım vardı ve hiçbir şekilde dışarı çıkmadan evde kaldım. Ardından liglerin ertelenmesi kararı çıktı. Fransa'da olay ciddi seviyeye gelmeye başlayınca Türkiye'ye dönmemiz gerekti. Umut Meraş ile ülkemizde, geldikten sonra 14 gün karantinada kaldık. Sonra ailemin yanına geçtim. Buraya geleli 20 gün oldu ama 2-3 gündür ailemi görebiliyorum. Çok şükür bizde herhangi bir şey çıkmadı." şeklinde konuştu.

Çalışmalarına ailesinin de yaşadığı köyünde devam ettiğini aktaran Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Profesyonel futbolcu olarak performansımızı, fiziksel gücümüzü kaybetmeme adına antrenmanlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ben de köyümdeyim. Çalışabilecek imkanım var. Kendi özel antrenörümle telefon üzerinden görüntülü görüşme yaparak antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum ama bunun ne kadar etkili olacağını bilmiyorum. Profesyonel futbolcunun futboldan uzak kalması çok zor. Bu seviyelere gelen futbolcular, bu işi tutkuyla yapıyor. Bu dönemde tutkumuzdan uzak kaldık. Bu bizi yıpratıyor. Ne olacağı konusunda bir öngörümüz yok. Tekrar bir sezon başı kampı yapar gibi toplanıp ligi devam ettireceğiz ama şu anda günlerimi izole alanımda yaşayarak geçiriyorum. Bir yere çıkmıyorum."

Fransa'da liglerin yeniden başlayacağının öngörüldüğü tarihe kadar yaklaşık 2 aylık bir izin dönemleri olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Bu kadar izni yaz tatillerimizde bile yapmıyoruz. Geri dönüşlerimiz problem olacak. İki haftalık bir süre zarfında bir oyuncu grubu hazırlanıp maça çıkamaz. Sürekli kulüple istişare halindeyiz. Kulübün bir öngörüsü var. Haziran ayının sonlarına doğru ligi tekrardan başlatıp temmuz veya ağustos sonu gibi bitireceklerini, eylülün sonuna doğru da yeni sezona başlayacağımızı düşünüyorlar. Ancak hiç kimse virüsün nerelere gidebileceğini tahmin edemediği için kesin konuşamıyorlar. Ayrıca bu dönemde maaşlarımızda da indirime gittik. Bu ayki maaşımızın kulübümüz verileceğini belirtti ancak önümüzdeki ayki maaşlarımız için indirim yaptık. Herhangi bir talebimiz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: 'Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım'

Kaynak: AA

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Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: "Yetkililerin dediklerinin dışına çıkmayalım"
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