Milli futbolcu dünya evine girdi TSK Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Muhammed Yeğen, Medine Köse ile Amasya Taşova'da evlendi.

TSK Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Muhammed Yeğen, Medine Köse ile Amasya Taşova'da evlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kır düğün salonunda dünya evine giren Muhamed ve Medine çiftinin düğününe ailelerinin yanı sıra Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu ve dünya 2.si Feyyaz Küçük, Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından isimler katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA