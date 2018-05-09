Milli Futbolcu Cenk Tosun'a Yeni teknik Direktör Geliyor

Premier Lig takımlarından Everton, teknik direktör Sam Allardyce ile yol ayrımına geldi. İngiliz basınının iddiasına göre Everton, sezonun ardından Allardyce ile yolları ayırıp Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao'ya teklif götürecek.

TARAFTARLAR ISLIKLADI

Premier Ligde Everton taraftarları, Southampton maçında Allardyce'ı ıslıklayarak protesto etmişti. İngiliz teknik adamın sözleşmesi 12 ay sonra bitse de Everton yönetiminin değişikliğe gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

CENK, İLK YARIDA RAKİP OLMUŞTU

Portekiz Ligi'nde Porto'yu şampiyonluğa taşıyan Sergio Conceiçao'nun Everton için ilk aday olacağı iddia edildi. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla Sergio Conceiçao'ya rakip olan Cenk Tosun, yeni sezonda genç teknik adam ile birlikte çalışabilir.