SPOR Milli futbolcu Cengiz Ünder'e yeni sponsor

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile Türkiye'nin ilk kripto para borsası olan BtcTurk arasında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sponsorluk anlaşması için internet ortamında düzenlenen basın toplantısına BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, milli futbolcu Cengiz Ünder ve basın mensupları katıldı. Güneri ve Ünder daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Marka olarak sporun ilgilendikleri bir alan olduğunu belirten Özgür Güneri, Spor bizim çok ilgilendiğimiz bir alan. Adımlarımızı orta, uzun planlar çerçevesinde atıyoruz. Biz spora genel olarak inanıyoruz. Cengiz ile yapacağımız iş birliği için de gelecek 2 yıl için de oldukça heyecanlıyız. 2 yılda güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Cengiz ile birçok açıdan örtüşüyoruz. Biz de Cengiz gibi 2013 yılında kariyerimize başladık. Dünya üzerinde 10 binlerce kullanıcıya hizmet veriyoruz. Cengiz ile 2 yıllık bir anlaşma imzaladık ve ücretin bir kısmını bitcoin olarak ödedik. Bu da önemli bir gelişme şeklinde konuştu.

CENGİZ ÜNDER MİLLİ TAKIMDA OLAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM

Sakatlığı nedeniyle tedavisine Sırbistan'da devam ettiğini anlatan Cengiz Ünder ise Kısa süreli sakatlığımdan dolayı tedavimi Sırbistan'da devam etmek zorunda kaldım. Çünkü benim doktorum burada. Onunla birlikte milli takım arasında daha hızlı dönmek için çalışıyorum. Milli takımda da olamadığım için üzgünüm. 3 haftalık bir sakatlığım. Umarım en yakın zamanda toparlayıp, sahalara daha güçlü şekilde döneceğim dedi.

ANLAŞMA İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Sponsorluk anlaşması ile ilgili bilgi veren 23 yaşındaki oyuncu, Benim için heyecanlı bir süreç oldu. Çok teklif alıyordum, bu konuda seçici davranıyorum. BtcTurk'un milli takımımıza desteği ve sektörün önde gelen markalarından biri olması bu yolculuğa başlamamızda beni en çok motive eden şeylerin başında geldi. Kripto paralara büyük bir ilgi söz konusu. Gelecekte daha da ileriye gideceğinden şüphem yok. Böylesine büyük bir projenin içinde olmaktan dolayı kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum. Bu anlaşma için çok mutluyum. Çünkü farklı bir yapılanma. Yurt dışında ülkemin markasıyla bir arada anılacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun süreli bir proje. Bu da beni heyecanlandırıyor. Umuyorum ki bu süreçte iki taraf için de güzel ve keyifli işlere imza atacağız diye konuştu.

KRİPTO PARA GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKEN BİR NOKTAYA ULAŞTI

Kripto para dünyasını takip ettiğini dile getiren Cengiz Ünder, Kripto para dünyasına ben de birçok insan gibi yeni yeni alışıyorum. Göz ardı edilmemesi gereken bir noktaya ulaştı. Bundan birkaç yıl sonra market alışverişlerimizi bile kripto para ile yapacağız. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum. Bu işi takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Sürecin sonucunda işi doğru yapan markalar belki de büyük bankalara dönüşecekler. Umarım bu markalardan biri de BtcTurk olur dedi.

PREMIER LİG, ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ OYNAMAK İSTEDİĞİM LİGLERDEN BİRİYDİ

Çocukluğundan beri hayalinin Premier Lig'de forma giymek olduğunu aktaran Cengiz Ünder, İngiltere'deki adaptasyon sürecinin biraz zor geçtiğini söyledi. Ünder, Benim için zor bir adaptasyon süreci oldu. İtalya ve İngiltere'de oynanan futbol çok farklı. Biri daha çok fiziğe dayalı, birisi ise daha çok taktik odaklı. Benim için zor geçen 4-5 ay vardı. Soğuk havalara, futboluna alışma uzun sürdü. Futbola bakış açımın şu an çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bazen her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor. Bunun için her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir oyuncu için ilk sene her zaman zor geçer. Aslında çok iyi başlamıştım, sonradan bazı aksamalar oldu. Hayallerimden birisi Premier Lig'de oynamaktı. Leicester benim için iyi bir kapı oldu. Umarım uzun yıllar burada forma giyerim. Çünkü benim çocukluğumdan beri, oynamak istediğim liglerden birisiydi. İlk yıl, tecrübe yılı oldu diyebilirim. Bundan sonrasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı.

LEICESTER CITY'E GİTMEDEN ÖNCE ÇAĞLAR'A VARDY'İ SORUYORDUM

Takım arkadaşı Jamie Vardy'nin çok eğlenceli bir kişilik olduğunu kaydeden Cengiz Ünder, Leicester City'e gitmeden önce de Çağlar'a Vardy'i soruyordum. Zaten sahada izliyordum ama karakterini merak ediyordum. Gittiğim zaman çok şaşırdım. Gerçekten çok iyi bir insan. Eğlenceli, komik. Saha içinde de onunla oynamak çok iyi. Ben de her zaman öyle bir oyuncuyla oynamak istiyordum. Ben top aldığım zaman arkaya kaçıyor, onunla uyumumum iyi olduğunu düşünüyorum. Birlikte daha fazla oynasaydık ona daha fazla gol attırabilirdim. Buna eminim. İlk 5 maçta ona 2 gol attırdım ama sonradan olmadı diye konuştu.

İTALYANLARIN DA HEYECANLI OLDUĞUNU BİLİYORUM

Haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ilgili de düşüncelerini aktaran milli futbolcu, Avrupa Şampiyonası ile ilgili Roma'dayken İtalyan arkadaşlarımla sürekli şakalaşıyorduk. İlk maç Roma'da. Onların da heyecanlı olduğunu biliyorum. Benim için de özel olacak çünkü, tekrardan Roma'ya döneceğim. Umarım bir aksama olmaz, Roma Stadyumu'nda tekrardan oynamak istiyorum. İtalya güçlü bir takım. Biz de güçlü bir takımız. Çok iyi hazırlanıyoruz, genç ve her gün daha gelişen bir takımız. Umarım bu süreç bizi en iyi yerlere taşır. Ben buna inanıyorum. Ülkemiz de arkamızda, umarım iyi işler yaparız şeklinde konuştu.

FUTBOL HAYATIMIN 15 YILI DAHA VAR DİYEBİLİRİM

Genç bir oyuncu olduğunu ve 15 yıl daha futbol hayatının devam edeceğini söyleyen Cengiz Ünder, yatırımlarıyla ilgili ise şunları dedi

Her futbolcuya sorulan sorulardan bir tanesi budur 'Yatırımlarını nasıl yapıyorsun' Ben de tabii ki büyüklerimden akıl almaya çalışıyorum. Önümde güzel örnekler olduğunu düşünüyorum. Ben de artık kripto para dünyasında kazananlardan bir tanesiyim bu anlaşmayla birlikte. Ben de buna çok inanıyorum. Büyüklerimden aldığım derslerden birisi bu. Her konuda seçici, dikkatli olmaya çalışıyorum. Her zaman futbolun dışında da yatırım yaparken akıllı şekilde yapmak istiyorum. Zaten genç bir futbolcuyum. Futbol hayatımın 15 yılı daha var diyebilirim. Her futbolcu için önemli bu yatırım konusu. Ben de kripto paranın değerine çok inanıyorum. Şu anda da bitcoinleri satmadım, elimde tutuyorum.

MESSİ VE RONALDO'NUN DEVRİNİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Messi ve Ronaldo'nun devrinin bittiğini düşünmediğini söyleyen Cengiz Ünder, İkisi de her hafta çıkıp gol atıyor. Ronaldo, 36-37 yaşında olmasına rağmen bu kadar yüksek seviyede futbol oynayabiliyor. Geçen hafta hattrick yapmıştı. Bu yaşta bunu yapabiliyorsa devrinin bittiğini düşünmüyorum. Aynı şekilde Messi'nin de öyle. Messi, en büyük idollerimden biriydi. Küçükken onun maçlarını izlerdim. Messi ile de Ronaldo ile de karşılıklı oynama şansı yakaladım. İkisi de önemli oyuncu, tabii ki az dönemleri kaldı. Şu an sadece onları 2, 3 yıl daha izleyip keyiflerini sürmek istiyoruz. Messi 22 yaşına gelene kadar ödüller kazanmştı. Ödülleri hala Messi ve Ronaldo kazanıyor dedi.

HAALAND'A DAHA ÇOK GOL ATTIRIRDIM, ONUN İÇİN ONUNLA OYNAMAK İSTERDİM

Mbappe ve Haaland ikilisinden Norveçli golcü ile aynı takımda oynamak isteyeceğini belirten Ünder, şöyle konuştu

Mbappe ve Haaland için de ikisi de özel oyuncu. Ben Mbappe'yi daha çok beğeniyorum. Özellikleri farklı. Birisi kanat, biri forvet oyuncusu. İlerleyen yıllarda Mbappe'nin daha büyük bir futbolcu olacağını düşünüyorum. Haaland'a daha çok gol attırırdım, onun için onunla oynamak isterdim.

FRANSA'YA ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMIYORUM

Kariyerinde attığı özel goller sorulan ay-yıldızlı futbolcu, Milli takımdayken Fransa'ya attığım golü söyleyebilirim. Çünkü, son dünya şampiyonunu yenmiştik Konya'da. Milli takımda da benim için en değerli maçlardan bir tanesiydi. Ben bu golü unutamıyorum. Bir de Roma'ya gittiğimde Verona'ya attığım gol. O da Avrupa'ya transfer olduktan sonra ilk golümdü. Bu benim için çok özeldi diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı