Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün doğum günü kutlandı
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün doğum günü kutlandı

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün doğum günü kutlandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Çağlar Söyüncü'nün yaş günü, ay-yıldızlıların kampında kutlandı.

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Çağlar Söyüncü'nün yaş günü, ay-yıldızlıların kampında kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Mayıs 1996'da doğan Çağlar'ın kampa yeni katıldığı için doğum gününün bugün kutlandığı belirtildi.

Ozan Tufan, doğum günü pastasının ilk dilimini Çağlar'a ikram ederken, teknik heyet ve takım arkadaşları milli futbolcuyu yeni yaşından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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