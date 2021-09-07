Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildiği maçta kırmızı kart gördüğü için özür diledi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildiği maçta kırmızı kart gördüğü için özür diledi.

Hollanda mücadelesinin 44. dakikasında 2. sarı kartını görerek oyundan atılan milli savunma oyuncusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü - Haberler Spor
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