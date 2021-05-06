Milli futbolcu Burak Yılmaz, hakkındaki transfer iddialarını yalanladı Açıklaması
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Milli futbolcu Burak Yılmaz, hakkındaki transfer iddialarını yalanladı Açıklaması

Milli futbolcu Burak Yılmaz, hakkındaki transfer iddialarını yalanladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını söyledi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını söyledi.

Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında yarın Lens ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bitime 3 hafta kala önemli bir maça çıkacaklarını belirten milli futbolcu, "Çok büyük bir derbi, bunu biliyorum. Arkadaşlarım ve tüm kulüp bunun önemini bana anlatmıştı. Lens'in de bizim de hedeflerimiz var. Onlara saygı duyuyoruz ama bizim için yarın bir derbiden daha fazlası olacak." ifadelerini kullandı.

Fransa'da futbolun daha çok fiziğe dayalı şekilde oynandığını kaydeden Burak, neden bu yaşta Lille'e transfer olduğu yönündeki soruya ise "Kader diyelim" cevabını verdi.

Hakkında çıkan transfer iddialarını da "magazinsel" olarak niteleyen tecrübeli futbolcu, "Bu duyumlar üzerine konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Buradayım, her maçta oynadım ve üzerime düşeni yaptım. Ailem de burada. Bence bunlar magazin haberi." değerlendirmesinde bulundu.

Lille ile 2 senelik sözleşme imzaladığını hatırlatan Burak, "Ligi ikinci de bitirsek birinci de bitirsek harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Bir sene daha kontratım var ve devam ettiği sürece buradayım. Bu konuda bir korkum ve çekincem yok." yorumunu yaptı.

Şampiyonluk yarışında oldukları Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızları Mbappe ve Neymar'a saygı duyduğunu aktaran Burak, "Onların önünde değil de PSG'nin önünde şampiyon bitirmek diye bakarsak bizim başarımız daha çok ön plana çıkar. Biz ne şampiyon olduk ne de ikinciyiz, bunları sonra konuşalım. Şampiyon olmuş gibi konuşup kendimi rahatlatmak istemiyorum." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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