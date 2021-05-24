Milli futbolcu Burak Yılmaz: "Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli futbolcu Burak Yılmaz: "Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz"

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, "Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, "Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz." dedi.

Burak Yılmaz, Lille takımıyla elde ettiği şampiyonluğa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz." diye Burak, şehir merkezinde takım arkadaşlarıyla yaptığı kutlamanın ve insanların sevgisinin çok güzel olduğunu belirtti.

Türk bayrağını yanından ayırmaması konusunda, "Tabii ki biz Türk'üz, Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanan Burak Yılmaz, Lille taraftarlarının kendisine yönelik sevgisine ve takımdaki başarısına ilişkin, "Sağ olsunlar. Güzel sezon geçti. Çok güzeldi bizim için. Mahcup olmadık. Şükürler olsun. Şimdi ülkemize döneceğiz. Milli takıma gideceğiz." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydetti ve takımının en skorer ismi oldu.

Milli futbolcu Burak Yılmaz: 'Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz'
Milli futbolcu Burak Yılmaz: 'Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz'
Milli futbolcu Burak Yılmaz: 'Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz'
Milli futbolcu Burak Yılmaz: 'Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz'
Milli futbolcu Burak Yılmaz: 'Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Büyük Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli futbolcu Burak Yılmaz: "Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 21:33:30. #1.16#

title