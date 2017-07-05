Milli formaya bisikletle kavuştu



DENİZLİ'de 8 yıl basketbol oynayan işitme engelli sporcu Raziye Salım, bisiklet sürmeyi öğrenip milli takıma seçildi. Samsun'da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan Raziye Salım, Olimpiyatlar sonrasında avrupa ve dünya şampiyonalarına da katılmak istiyorum dedi.



Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan ve 8 yıl basketbol oynayan Raziye Salım, bisiklet sporuyla tanıştıktan sonra milli takım hayaline kavuştu. Geçen Mart ayında Bisiklet Milli Takımı'ndan aldığı teklifle milli formayı giyen Raziye Salım, Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Başlarda çok zorlandığını ve yaralandığını söyleyen Raziye Salım, 'İlk kampta bisiklete binmeyi bilmediğim için çok sıkıntı yaşadım. Üçüncü kampta dağ bisikletine alıştım, gelişme gösterdim. Hocalarım da bana çok iyi bir eğitim verdi' dedi. Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics 2017) Türkiye'yi en iyi şekinde temsil edeceğini ifade eden Raziye Salım, 'Hedefimiz takım olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip başarılı olmak. Ben de Deaflympics sonrasında avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum diye konuştu.



TAKIMDA OLMASI BİLE BÜYÜK BİR BAŞARI



Takımın antrenörü İsmail Demirel ise Raziye'nin çok zor şartlar altında büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek, 'Ailesi çiftçi olduğu için zaman zaman ona ihtiyaçları vardı ve geri çağırmayı düşündüler. Ama milli forma söz konusu olduğu için hem onlar hem de Raziye büyük fedakarlıklar yapıp devam ettiler. Raziye'nin Deaflympics'te mücadele edecek olması bile başlı başına çok büyük bir başarıdır' dedi.