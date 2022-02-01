Milli forma için ter döküyorlar

GAZİANTEP (AA) - Trabzon Olimpiyat Spor Kulübünün bedensel engelli sporcuları, 4-6 Şubat'ta Gaziantep'te yapılacak Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım Seçme Yarışması'na hazırlanıyor.

Bedensel engelli 4 sporcu, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Ozan Sağlam, AA muhabirine, 5 yıldır bedensel engelli sporcularla çalıştıklarını söyledi. Kulübe kayıtlı 12 bedensel engelli sporcu bulunduğunu belirten Sağlam, "Barajlara oldukça yakınız, sporcularımızın milli takımda yer alması için çalışıyoruz. Milli takıma girdikten sonra hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. 4 bedensel engelli sporcumuzla Gaziantep'te düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Sağlam, 81 ilden yaklaşık 200 sporcuyla mücadele edeceklerini kaydederek, "Sporcularımız engel durumlarına göre es 4, es 8 ve es 9 kategorilerinde mücadele edecekler. Sporcularımız yarışma sonunda elde edecekleri başarı sayesinde milli takıma girme hakkı kazanacak. Bir sonraki hedefimiz ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya alıp bayrağımızı göndere çektirmek olacak." diye konuştu.

11 yaşındaki sporcu Alya Doğa Doğan'ın ilk defa ulusal boyuttaki bir yarışmada yer alacağına işaret eden Sağlam, "Alya en küçük sporcumuz, çok da iyi çalışıyor, azmili, ondan madalya bekliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlam, bedensel engelli tüm bireyleri spor yapmaya davet ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulübümüze gelirlerse onlara yardımcı olabilirim. Ben onları çok seviyorum, hiçbir şey engel değildir. Devletimiz zaten bütün imkanıyla sporcularımızın yanında. Hem sosyalleşmeleri hem de kendilerini tanımaları açısından daha çok sporcumuz olsun isterim, daha çok kişiye ulaşabilelim, gelsinler, yüzelim, onlarla birlikte daha çok başarılara imza atalım."

"Sadece o yarışa gidip kazanmak için uğraşıyoruz"

Sporculardan Samet Sezer, 7 yıldır yüzme sporuyla uğraştığını belirterek, "Tecrübeliyiz, elimizden geleni yapıyoruz, ilimizi en iyi şekilde temsil için hazırlanıyoruz." dedi.

5. sınıf öğrencisi Alya Doğa Doğan da 9 yıl önce yüzmeye başladığını ifade ederek, "Yoğun çalışıyoruz, yoruluyoruz ama pes etmiyoruz. Sadece o yarışa gidip kazanmak için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Metehan Ender Ulaş ise haftanın 6 günü çift idmanla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, milli takımda yer almak için durmadan çalıştıklarını söyledi.