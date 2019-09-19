19.09.2019 21:54

Milli Farkındalık Platformu Başkanı Erdoğan: "MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin kutlu çağrısına kulak verelim"

Milli Farkındalık Platformu Başkanı Reşat Erdoğan:

"Şunu açıkça ifade edebiliriz ki, hanımefendinin ülkücüleri baba ocağından ayırabilmek için duygularına hitap ederek, sunduğu hiçbir gerekçeyi, ortaya attığı hiçbir iddiayı, verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi"

"Hanımefendinin ülkücülerden gizlediği ajandasında birtakım karanlık hesapların olmasıdır"

"Milli hassasiyetler kullanılarak kurulan İYİ Parti, kurulduktan sonra tamamen gayri milli bir siyasi eksene oturmuştur"

"Bizler, samimi inanmış ülkücüler olarak hem taşıdığımız vebalden bir nebze de olsa kurtulabilmek hem de İYİ Parti'deki samimi ülküdaşlarımızı bilgilendirmek için milli farkındalık adı altında bir platform oluşturduk"

ANKARA - Milli Farkındalık Platformu Başkanı Reşat Erdoğan, "Gelin bu vebale daha fazla ortak olmayalım. Hanımefendi gizli ajandasıyla baş başa kalsın. Onları, çarpık ve karanlık ilişkileriyle yüz yüze bırakalım. Bizler, 'Geçmişte ne olduysa oldu, ne yaşandıysa yaşandı, gelin bir olalım, birlik olalım' diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kutlu çağrısına kulak verelim" dedi.

Milli Farkındalık Platformu Başkanı Reşat Erdoğan, düzenlediği basın toplantısıyla Milliyetçi Hareket Partisi kökenli İYİ Partililere seslendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortaya attığı hiçbir iddiayı yerine getirmediğini belirten Erdoğan, ülkücülerin samimi duygularıyla oynandığını da ileri sürdü.

Milli Farkındalık Platformu Başkanı Reşat Erdoğan, İYİ Parti kurulduktan sonra yapılması planlanan hiçbir şeyin yapılmadığı iddiasında bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ülkücülerden gizlediği bir ajandası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Malumunuz olduğu üzere 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra MHP ve ülkücü camiada yaşanan bir takım gelişmeler neticesinde Meral Akşener hanımefendinin Genel Başkanlığında İYİ Parti kurulmuştur. Bizler, davamız, milletimiz ve ülkemiz adına her şey 'İyi Olacak' düşüncesiyle sürecin başından itibaren Meral Akşener'le beraber, İYİ Parti'nin hem kurulma aşamasında hem de kurulduktan sonraki süreçte hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan destek olduk, içinde bulunduk. Ancak, partinin kuruluşu iki yılı bile doldurmadan başta hanımefendi olmak üzere İYİ Parti'nin ortaya attığı bütün iddia ve söylemlerin kandırmacadan öteye geçmediği, hatta bu iddialarının gizli ajandalarını hayata geçirebilmek için birer ambalaj olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Şunu açıkça ifade edebiliriz ki, hanımefendinin ülkücüleri baba ocağından ayırabilmek için duygularına hitap ederek, sunduğu hiçbir gerekçeyi, ortaya attığı hiçbir iddiayı, verdiği hiçbir sözü yerine getirmediği gibi, yanlış olarak iddia ettiği her ne varsa kendisi kat ve kat fazlasını yaparak ülkücülerin samimi duygularını kullandığı gün gibi aşikardır. Bundan daha vahimi, hanımefendinin ülkücülerden gizlediği ajandasında birtakım karanlık hesapların olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Omzumuzda ne denli büyük bir vebal taşıdığımızın farkındayız"

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gizlediği ajandayla ilgili üç husustan bahsederek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu noktada şu üç husus bariz bir şekilde göze çarpmaktadır. Birincisi, Parti kuruluncaya kadar omuzlarına basılan ülkücüler, parti kurulduktan sonra aşama aşama tasviye edilmiştir. İkincisi, ülkücülerin yerine okyanus ötesi, karanlık ilişkileri olan birçok insan partinin önemli kademelerine getirilmiştir. Üçüncüsü, milli hassasiyetler kullanılarak kurulan İYİ Parti, kurulduktan sonra tamamen gayri milli bir siyasi eksene oturmuştur. İYİ Parti'nin iki yılının samimi muhasebesini yaptığımızda sonuçları itibarıyla kime hizmet ettiği, kime zarar verdiği, kimin işine yaradığı somut olarak ortadadır. Üzülerek ifade edelim ki, bu yapının oluşmasında önemli katkıları olan bizlerin omuzunda ne denli büyük bir vebali taşıdığımızın farkındayız. Bizler, samimi inanmış ülkücüler olarak hem taşıdığımız vebalden bir nebze de olsa kurtulabilmek hem de İYİ Parti'deki samimi ülküdaşlarımızı bilgilendirmek için milli farkındalık adı altında bir platform oluşturduk" diye konuştu.

"Hep beraber yarım asırlık ulu çınarın altında buluşalım"

Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm ülkücülere de çağrıda bulundu. "İpin Ucu Kimin Elinde" sloganıyla birkaç gündür devam eden kampanyayla ilgili gelişmelerinde ilgili internet sayfalarından takip edileceğini söyleyen Erdoğan, "Milli Farkındalık Platformu olarak buradan bütün ülküdaşlarımıza sesleniyoruz. Gelin bu vebale daha fazla ortak olmayalım. Hanımefendi gizli ajandasıyla baş başa kalsın. Onları, çarpık ve karanlık ilişkileriyle yüz yüze bırakalım. Bizler, 'Geçmişte ne olduysa oldu, ne yaşandıysa yaşandı, gelin bir olalım, birlik olalım' diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kutlu çağrısına kulak verelim. Gelin hep beraber yarım asırlık ulu çınarın altında buluşalım. Baba ocağımızda hep beraber kucaklaşalım" dedi.

Kaynak: İHA