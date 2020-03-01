Milli eskrimcilerden bronz madalya
Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Romanya ile karşılaştı.
Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Tuğçe Rana Kaya'dan oluşan milli takım, rakibini 45-41 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA