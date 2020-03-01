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Milli eskrimcilerden bronz madalya

Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

01.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:24
Milli eskrimcilerden bronz madalya

Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Romanya ile karşılaştı.

Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Tuğçe Rana Kaya'dan oluşan milli takım, rakibini 45-41 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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