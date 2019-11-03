Milli eskrimcilerden anlamlı davranış

03.11.2019 17:38

Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil, lösemi hastalığına farkındalık oluşturmak için maske takarak gösteri maçında karşılaştı.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Gençler ve Büyükler Flöre ile Kılıç Açık Şampiyonaları sırasında, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında maskelerini takan Deniz Selin ve Nisanur, saha kenarında kısa süreli bir gösteri maçı yaptı.

Milli sporcular, mücadelenin ardından sarılarak birbirini tebrik etti.

Kaynak: AA