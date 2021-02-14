Milli eskrimciler Türkiye'yi başarılarıyla gururlandırmak istiyor
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Milli eskrimciler Türkiye'yi başarılarıyla gururlandırmak istiyor

14.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:04
Milli eskrimciler Türkiye'yi başarılarıyla gururlandırmak istiyor

Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası öncesi Bolu'da kamp yapan milli sporcular, elde edecekleri derecelerle Türkiye'yi gururlandırmayı hedefliyor.

Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası öncesi Bolu'da kamp yapan milli sporcular, elde edecekleri derecelerle Türkiye'yi gururlandırmayı hedefliyor.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 15 milli sporcu, günde 3 antrenman yaparak nisan ayında Mısır'da düzenlenmesi planlanan şampiyonaya hazırlanıyor.

Teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın yanı sıra rakiplerinin maçlarını izleyerek onları analiz etme imkanı bulan milli eskrimciler, Türkiye'ye çok sayıda madalya ile dönmek istiyor.

Yeter: "Elimizden ne gelirse yapacağız"

Milli sporcu Yalgın Yeter (15), AA muhabirine, Dünya Şampiyonası'na hocaları ve arkadaşlarıyla güçlü bir ekip olarak katılacaklarını söyledi.

Amaçlarının her zaman başarı olduğunu vurgulayan Yeter, "Avrupa ve dünyada çok daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Bolu bu açıdan çok güzel bir yer." dedi.

Yeter, çalışmalarının çok güzel geçtiğini, kendilerini daha da geliştirme imkanı bulduklarını dile getirerek, "Herkes birbirini yenebiliyor. Gerçekten çok geliştik. Fizik, kondisyon ve teknik çalışmaların yanı sıra bireysel dersler alıyoruz. Bazı geliştirici oyunlar oynuyoruz. Onun dışında her sabah koşu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonasında ulaşabildikleri yere kadar gideceklerini belirten Yeter, şunları kaydetti:

"Bu ilk 16 olur, ilk 8 olur, ilk 4 olur, belki final olur. Elimizden ne gelirse yapacağız. Ülkemize çok uzun zamandır getiremediğimiz madalyaları artık kazanıp, şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Takımımızda olimpiyatlara kadar çıkabilecek çok kişi var. Buna ben de dahilim. Kendime çok güveniyorum ama hedeflerimize adım adım bakıyoruz. İlk önce Dünya Şampiyonası için hazırlanıyoruz. Ondan sonraki hedeflerimize göre de hazırlıklarımızı yapacağız."

Sönmüş: "Hedefimiz her zaman madalya"

Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak istediğini aktaran 16 yaşındaki milli sporcu Damlanur Sönmüş, kampın çok güzel ve verimli geçtiğini belirtti.

Organizasyon tarihinin henüz tam netleşmediğini aktaran Sönmüş, "Rakiplerimiz dünyadaki en iyi sporcular olacak. Hedefimiz her zaman madalya. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Eskrimin futbol kadar değerli bir spor dalı olduğunu vurgulayan Sönmüş, herkesin bu sporu yapmasını isterken, "Eskrime bir ata sporu denilebilir, çok eskiden gelen bir spor. Bunu da tüm Türklerin bilmesi gerekiyor. Tarihi dizilerin son yıllarda artmasıyla kılıca olan ilgi arttı. Bu da bizim sporumuza bir avantaj sağlamış olabilir ama bizimki ondan çok daha farklı. Bir spor haline gelmiş." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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