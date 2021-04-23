Milli eskrimciler, olimpiyat kotası için yarın İspanya'da piste çıkacak
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Milli eskrimciler, olimpiyat kotası için yarın İspanya'da piste çıkacak

Milli eskrimciler, olimpiyat kotası için yarın İspanya'da piste çıkacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Eskrimde Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri yarın İspanya'nın ev sahipliğinde başlıyor.

Eskrimde Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri yarın İspanya'nın ev sahipliğinde başlıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu yapılan açıklamaya göre, başkent Madrid'de hafta sonu gerçekleştirilecek Eskrim Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye'yi 3 mili sporcu temsil edecek.

Yarın erkekler flöre kategorisinde Martino Minuto, kılıç kategorisinde ise Enver Yıldırım piste çıkacak.

Organizasyonun ikinci günde ise kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ kota mücadelesi verecek.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Doha Grand Prix'de sekizincilik elde eden olimpik flöreci İrem Karamete ise kazandığı dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na direkt gitmeye hak kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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