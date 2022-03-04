Milli eskrimciler Macaristan ve Yunanistan'da piste çıkacak - Haberler

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Milli eskrimciler Macaristan ve Yunanistan'da piste çıkacak

AA, Musa Samur - Spor
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Milli eskrimciler Macaristan ve Yunanistan'da piste çıkacak

Milli eskrimciler, hafta sonu Yunanistan ve Macaristan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek.

Milli eskrimciler, hafta sonu Yunanistan ve Macaristan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik'te ön eleme maçlarıyla bugün başlayan Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Fatma Zehra Köse piste çıkacak.

Dünya Kupası'nda ilk gün ana tabloya kalmak için ter dökecek milli eskrimciler, 6 Mart Pazar günü de takım müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Budapeşte'de ön eleme turlarıyla başlayan Grand Prix'de ise erkekler epede Mehmet Tezcan madalya mücadelesi verecek.

AA / Musa Samur - Spor

Yunanistan, Macaristan, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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