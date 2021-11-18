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Milli eskrimciler, İsviçre ve Estonya'da mücadele edecek

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Milli eskrimciler, İsviçre ve Estonya'da mücadele edecek

Milli eskrimciler, İsviçre ve Estonya'da yarın başlayacak Büyükler Epe Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.

Milli eskrimciler, İsviçre ve Estonya'da yarın başlayacak Büyükler Epe Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de erkeklerde Emir Akal ve Ömer Kaan Öztunç, İsviçre'nin Bern şehrinde kadınlarda Aleyna Ertürk ile Gökçe Günaç, yarın ön eleme maçlarına çıkacak.

Milli sporcular, ön elemeyi geçerse ana tabloya kalacak. Ana tablo maçları ise 20 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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