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Milli eskrimciler hafta sonunda Avrupa'da piste çıkacak

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Milli eskrimciler hafta sonunda Avrupa'da piste çıkacak

Milli eskrimciler hafta sonunda Polonya, Romanya ve Danimarka'da düzenlenecek organizasyonlarda flöre, kılıç ve epe branşlarında kürsü mücadelesi verecek.

Milli eskrimciler hafta sonunda Polonya, Romanya ve Danimarka'da düzenlenecek organizasyonlarda flöre, kılıç ve epe branşlarında kürsü mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli eskrimciler 4 Aralık Cumartesi ve 5 Aralık Pazar günlerinde Romanya'nın Timisoara, Polonya'nın Leszno ve Sosnowiec ile Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da milli forma giyecek.

Gençler Dünya Kupası organizasyonlarında Timisoara'da genç kızlar flöre, Leszno'da genç erkekler flöre ve Sosnowiec'de genç kız ve erkekler kılıç kategorilerinde sporcular piste çıkarken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ise epe branşında yıldız kız ve erkeklerde toplam 45 milli eskrimci Türkiye'yi temsil edecek.

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AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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