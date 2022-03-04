Milli eskrimci Irina Shchukla, Ukrayna'dan dünyaya mesaj gönderdi Açıklaması

Ay-yıldızlı formayla uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Ukrayna asıllı milli eskrimci Iryna Shchukla, "Ukrayna güçlüdür. Ayağa kalkacağız. Tüm uygar dünya bizimle birlikte." dedi.

Iryna Shchukla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntüsü nedeniyle konuşurken zorlandığını anlattı. Türk Milli Takım forması giyen, yüzünü de Ukrayna bayrağının renkleriyle boyayan Iryna, ağladığı için röportajı güçlükle tamamladı.

Türkiye'ye milli formayla çeşitli kategorilerde birçok madalya kazandıran Irina, röportajına Türkçe "Merhaba." diyerek başladı.

"Adım Iryna Shchukla. Türkiye Eskrim Milli Takımı sporcusuyum ancak Ukrayna asıllıyım. Doğduğumdan beri orada yaşıyorum. Ukrayna benim anavatanım." sözleriyle kendisini tanıtan Irina Shchukla, ülkesi Ukrayna'da neler olduğunun bilinmesini istediğini vurguladı.

Ukrayna'da büyük bir savaş olduğuna dikkati çeken milli eskrimci, Vladimir Putin önderliğindeki Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat 2022 Perşembe günü ülkesini "işgal ettiğini" belirtti.

"Gıda ve ilaca ihtiyaçları var"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan milli sporcu, "Rus birlikleri yalnızca askeri altyapıyı değil, sivilleri de top ateşine tutuyor. Evleri, apartmanları, hastaneleri, ana okullarını vuruyorlar." dedi.

Harkov, Kiev, Sumy, Kherson, Jitomir gibi büyükşehirlerin ciddi hasar gördüğü bilgisini veren Irina Shchukla, "İnsanlar, zamanlarının çoğunu sığınaklarda ve bodrum katlarında geçirmek zorunda kalıyor. Gıda ve ilaca ihtiyaçları var. Ukrayna'ya destek olduğu için Türkiye'ye teşekkür ederim. Ukrayna güçlüdür. Ayağa kalkacağız. Tüm uygar dünya bizimle birlikte." ifadelerini kullandı.

Irina Shchukla, açıklamasını Türkçe verdiği "Ukrayna'yı desteklediği için Türkiye'ye teşekkür ederiz." sözleriyle tamamladı.

Milli formayla 2017 yılında 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadın kılıç takımıyla şampiyonluk yaşayan Irına Shchukla, 2018 yılında da 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadın kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı.