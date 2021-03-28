Milli eskrimci İrem Karamete Katar'da 8. oldu
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Milli eskrimci İrem Karamete Katar'da 8. oldu

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Milli eskrimci İrem Karamete Katar'da 8. oldu

Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Grand Prix'de 8'inciliği elde etti.

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Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Grand Prix'de 8'inciliği elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başarılı karşılaşmalar sonucu adını çeyrek finale yazdıran İrem, organizasyonda elde ettiği 8'incilikle Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki "en iyi Grand Prix derecesini" aldı.

Dünyanın 50 ülkesinden 300 sporcuyu ağırlayan Grand Prix'de eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya yükselen İrem, Fransız Eva Lacheray ve İtalyan Arianna Errigo'yu 15-12, Rus rakibi Leyla Pirieva'yı 15-10'luk skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karamete, bu turda eşleştiği Çinli rakibi Qingyuan Chen'e 15-7 yenilerek organizasyonda 8. oldu.

Organizasyonu milli flöreciler Martino Minuto 80'inci, Alisa İsbir ise 112. sırada bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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