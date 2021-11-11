Milli eskrimci Enver Yıldırım, Orleans'ta ana tabloda - Haberler Spor
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Milli eskrimci Enver Yıldırım, Orleans'ta ana tabloda

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Orleans'ta ana tabloda

Fransa'nın Orleans kentinde bugün başlayan Grand Prix'de piste çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.

Fransa'nın Orleans kentinde bugün başlayan Grand Prix'de piste çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Enver Yıldırım ana tablo mücadelesinde 13 Kasım Cumartesi günü TSİ 11.45'te İranlı sporcu Ali Pakdaman ile karşılaşacak.

Milli sporcu Muhammed Anasız, Grand Prix'ye 85. sıradan veda ederken yarın başlayacak kadınlar mücadelesinde Aylin Çakır, Fatma Zehra Köse ve Iryna Shchukla ana tabloya kalmak için piste çıkacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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