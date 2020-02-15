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Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Avrupa Yıldızlar Turnuvası'nın 14 yaş altı kızlar epe kategorisinde bronz madalya aldı.

15.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:28
Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Yıldızlar Turnuvası'nın 14 yaş altı kızlar epe kategorisinde bronz madalya aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan'ın başkenti 'de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.

Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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