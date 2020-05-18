Milli eskrim sporcularından 19 Mayıs mesajı - Milli eskrim sporcularından 19 Mayıs mesajı Milli eskrim sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

- Milli eskrim sporcularından 19 Mayıs mesajı

İSTANBUL - Milli eskrim sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Milli eskrim sporcuları, İrem Karamete, Martino Minuto, Fatma Zehra Köse, Deniz Selin Ünlüdağ, Enver Yıldırım, Nisanur Erbil ve Aylin Çakır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için oluşturdukları video ile bu anlamalı günü kutladı.

Kaynak: İHA