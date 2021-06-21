Milli Emlak Taşınmaz İhale Satış İlanı

Kastamonu Milli Emlak Müdürlüğü taşınmaz malların (kamu konutları) satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 57 Merkez / Kastamonu adresindeki binasının 1.

Kastamonu Milli Emlak Müdürlüğü taşınmaz malların (kamu konutları) satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 57 Merkez/ Kastamonu adresindeki binasının 1. katında bulunan ihale komisyon huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazlara ilişkin bilgiler ekli dosyadadır.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler ayrıca https://kastamonu. csb. gov. tr ve https://www. milliemlak. gov. tr internet adreslerinden de görülebilir.

Kaynak: Habermetre