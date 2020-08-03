Milli elektronik kelepçe Eylül'de teslim
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Milli elektronik kelepçe Eylül'de teslim

Milli elektronik kelepçe Eylül'de teslimBakan Varank: "(Yerli elektronik kelepçe) Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak.

03.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:24

Milli elektronik kelepçe Eylül'de teslim

Bakan Varank: "(Yerli elektronik kelepçe) Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Bakanlığımızın diğer bakanlıklarla yapacağı iş birlikleri ile Türkiye'de yerlileşme hamlesini hızlandırmak istiyoruz"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin Eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Kelepçelerin, SİP öncesinde bir İsrail firmasından ithal edildiğini kaydeden Bakan Varank, millileştirilen ürünlere yurt dışından talep gelmeye başladığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SİP ile kamu idarelerinin; yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren alımlarının teknoloji odaklı proje yönetimi yaklaşımı ile yapılmasını ve yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılmasını hedefliyor.

SİP kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin, haklarında hükmedilmiş yükümlülüklerinin infazı sürecinde rehabilitasyonun sağlanması, toplumla bütünleştirilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması ve cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturulması amacıyla Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı ihalesi yapıldı. İhale sonucunda; Elektronik İzleme Sistemi kapsamında elektronik izleme yazılımı ile elektronik kelepçe, ev hapsi ünitesi, mağdur izleme ünitesi, anlık takip sistemi, alkol izleme ünitesi ve söz konusu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanmaya, geliştirilmeye ve üretilmeye başlandı. Test aşamalarının tamamlanmasının ardından, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yabancı ürünler tamamen devreden çıkarak yerini milli ürünlere bırakacak.

"(Yerli elektronik kelepçe) Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak"

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile birlikte kelepçeleri üreten ve Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren Ortem firmasını ziyaret eden Bakan Varank, ziyaret sırasında Ortem Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman'dan proje hakkında bilgi aldı. Üretim tesisinde millileştirilen elektronik kelepçelerin prototiplerini inceleyen Bakan Varank, ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında Türkiye'de elektronik kelepçe kullanımı var. Bundan önceki süreçlerde elektronik kelepçelerin tamamı, yurt dışından, bir İsrail firmasından ithal ediliyordu. Bu sene sayın Adalet Bakanımızla Sanayi İşbirliği Projesi ile yeni çıkılan ihalede nasıl bir yerlileşme yapabiliriz diye yola çıktık. Bu ihale kapsamında, STM-Ortem-Mahrek ortaklığında yerli firmalarımız elektronik kelepçe ihalesini kazandı. Böylece, hem buradaki ürünlerin yerlileştirilmesi, millileştirilmesi hem de daha ucuz bir maliyetle Adalet Bakanlığımızca bunların tedarik edilmesi sağlanmış oldu. Ziyaretimiz sırasında ürünün ilk prototiplerini görme imkanımız oldu. Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak."

"Bakanlığımızın diğer bakanlıklarla yapacağı iş birlikleri ile Türkiye'de yerlileşme hamlesini hızlandırmak istiyoruz"

Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi kendine yetebilen, dünyada öncü teknolojiler üretebilen bir ülke haline gelmek istediklerini belirten Bakan Varank, "Bakanlığımızın diğer bakanlıklarla yapacağı iş birlikleri ile Türkiye'de yerlileşme hamlesini hızlandırmak istiyoruz. Elektronik kelepçe ihalesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Sanayi İşbirliği Projesi mevzuatı, çok uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen bu konuda başarılı bir ihale şimdiye kadar yapılmamıştı. İlk örneğini elektronik kelepçe ile başardık. Bu ürünü yerlileştirdik. Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerli elektronik kelepçeye yurt dışından talepler olduğunu aktaran Bakan Varank, ürünün Türkiye'de de ihracat potansiyeli olduğunu ve firmaların bunu değerlendireceğini kaydetti.

Ürünün, denetimli serbestlik uygulamalarında kullanıldığı gibi özellikle kadına yönelik şiddette, uzaklaştırma cezalarında da kullanıldığını vurgulayan Bakan Varank, "Panik butonu olarak kullanılıyor. Adalet bakanlığımızın yeni tip infaz uygulamalarının yanında özellikle kadına yönelik şiddette teknolojik ürünlerle kadınlarımızın koruma altına alınması da önemli bir konu diye düşünüyoruz" aktarımında bulundu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli ve milli ürünler kullanması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Bakan Varank, bu konudaki hassasiyeti dolayısıyla Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e teşekkür etti.

Elektronik İzleme Sistemi, şüpheli, sanık veya hükümlülerin; cezalarının infazı veya bu kişilere denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulaması amacıyla 2013 yılında başlatılmıştı. Türkiye'de kullanılan elektronik izleme üniteleri ise şöyle:

"Konutun terk edilmemesi amaçlı, belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi amaçlı, alkol kullanımı izleme amaçlı, mağdur koruma amaçlı."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu alımlarının SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda, üzerinde çalışılan alanlar ise şöyle:

"Metro, tramvay, tren gibi raylı sistem araçlar, raylı sistemlerde kullanılacak sinyalizasyon, güç, haberleşme ve benzeri alt sistemler, elektrikli otobüs başta olmak üzere muhtelif kara, hava ve deniz araçları, güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, yazılım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip sistemleri, enerji üretim ve dağıtım sistemleri, akıllı şehir uygulamaları.

Milli elektronik kelepçe Eylül'de teslim

Kaynak: İHA

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