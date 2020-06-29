Milli elektrikli trenin fabrika testleri başlatıldı
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Milli elektrikli trenin fabrika testleri başlatıldı

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, son 17 yılda demir yollarına yaklaşık 750 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, "Bu yatırımlardan biri de milli tren projemizdir.

Milli elektrikli trenin fabrika testleri başlatıldı
29.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:10

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, son 17 yılda demir yollarına yaklaşık 750 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, "Bu yatırımlardan biri de milli tren projemizdir." dedi.

Uygun, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Adapazarı ilçesindeki fabrikasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla düzenlenen Milli Elektrikli Tren Seti'nin Fabrika Testleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada demir yolları standartlarını belirleyen ülkeler arasındaki yerini aldığını söyledi.

Uygun, modern demir yolu işletmeciliğinde önemli mesafe aldıklarını aktararak, "Son 17 yılda hükümetlerimiz demir yollarına yaklaşık 750 milyar Türk lirası yatırım yapmıştır. Bu yatırımlardan biri de milli tren projemizdir. TCDD öncülüğünde bağlı ortaklılıklarımızla beraber kararlılıkla yürütülerek fabrika test aşamasına getirdiğimiz proje, bundan 70 yıl önce vagon tamir atölyesiyle başlatılan millileşme hamlesinin bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Uygun, yüzde 100 milli üretimi desteklemek amacıyla kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversiteler ile iş birliklerine önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamında TÜBİTAK ile TCDD arasında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü kurulması için iş birliği protokolünü imzalayarak hayata geçirdik. Demir yolu geleceğimize yönelik attığımız bu adımların, kısa ve uzun vadede çok önemli sonuçlarını göreceğimize inancım tamdır." diye konuştu.

TCDD'nin, Ar-Ge faaliyetlerini uzun dönem planlarıyla gelecek teknolojiyi kapsayacak inovatif çalışmalar içerisinde gerçekleştirdiğini anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetlerin odak noktasında akıllı, otonom, dijitalleşmiş, çevre dostu, hafif malzeme teknolojileri bulunmaktadır. Sadece araç teknolojilerinde değil, yönetim sürecine yönelik dijitalleşme çalışmaları, demir yolunu oluşturan sanat yapıları, istasyonlar, altyapı-üstyapı elemanları, sinyalizasyon ve demir yolu emniyet teknolojileri için yenlikçi çalışmalarımız devam etmektedir."

"TÜVASAŞ olarak verilen görevi başarıyla tamamladık"

TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhan Kocaarslan da verilen görevi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Bugün demir yolu sektörünün bayram günü olduğunu belirten Kocaarslan, "TÜVASAŞ hem kendisi hem de ülkemiz için demir yolu sektöründe bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmıştır. TÜVASAŞ; artık yurt dışından alınan tren setlerinin bakım ve onarımını yapan veya onlara taşeronluk yapan bir kuruluş değildir. TÜVASAŞ; artık tren setlerini yerli ve milli olarak tasarlayan, üreten büyük bir sanayi ve teknoloji kuruluşu olmuştur. Ülkemiz bu sayede yurt dışından tren setleri alan değil, yurt dışına bu tren setlerini satacak bir ülke konumuna gelmiştir." diye konuştu.

Kocaarslan, tren seti hakkında bilgi vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Ne kadar gururlansak azdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da testin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "TÜVASAŞ; Sakarya ve Türkiye için çok önemli bir yer. Burası Sakarya'mızın sosyolojisine de ekonomisine de siyasetine de çok önemli katkılar yapmıştır. Bugün de milli trenimizin testlerine şahitlik edeceğiz. Ne kadar gururlansak azdır. Rabbime hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, treni inceleyerek sürücü kabininden katılımcıları selamladı ve kornaya bastı.

Daha sonra diğer katılımcılara da tren seti gezdirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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